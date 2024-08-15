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У Литві хочуть розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю

Четвер, 15 серпня 2024, 15:19 - Віктор Волокіта , Європейська правда

Міністерство фінансів Литви пропонує розірвати підписані майже два десятиліття тому угоди про митне співробітництво з Росією і Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Міністерство підготувало проєкти постанов уряду, що передбачають розрив угод.

За словами представників міністерства, від початку широкомасштабної агресії Росії проти України, що розпочалася в лютому 2022 року, литовська митниця не співпрацювала і не обмінюється інформацією з митними службами Росії та Білорусі.

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Однак особи, які мають торговельні відносини з цими країнами, за даними міністерства, надають митницям і судам документи, видані митними органами цих країн, як доказ законності торгівлі та дотримання міжнародних санкцій.

Угоду з Білоруссю про співпрацю в боротьбі з порушеннями митного законодавства було підписано в липні 1996 року у Вільнюсі, а угоду з Росією про співробітництво та взаємну допомогу в галузі митної діяльності – в лютому 1995 року в Москві.

Денонсація договору з Білоруссю, який було ратифіковано у вересні 2000 року, ще має бути схвалена президентом і Сеймом.

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Нагадаємо, з 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений.

А з 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їжджати до Латвії.

Естонія слідом за Латвією та Литвою також заборонила в'їзд легковим автомобілям з виданими в Білорусі реєстраційними номерами.

Європейська правда

Литва Росія
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