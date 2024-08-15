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USAID надав агрофірмам України десятки причепів для нарощування перевезень зерна

Четвер, 15 серпня 2024, 14:59 - Віктор Волокіта
 

USAID надав чотирьом агропідприємствам України 58 причепів для прискорення збирання зерна, зниження транспортних витрат і збільшення обсягу перевезень зерна на 169 тис. тонн на рік.

Про це повідомила донорська організація, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Нещодавно підприємства отримали ці 20 причепів, а до того іншим 8 підприємствам було надано ще 38 - тобто загальна кількість причепів, придбаних за підтримки USAID, становить уже 58", - йдеться в повідомленні. 

За підрахунками USAID, підприємства-отримувачі допомоги зможуть сумарно наростити свої перевезення зерна на 234,5 тис. тонн на рік, і цим зміцнять український агросектор і підвищать загальносвітову продовольчу безпеку.

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Нагадаємо: 

Україна станом на 12 серпня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 4,9 млн тонн зернових і зернобобових культур, що на 58,9% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Економічна правда

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аграрії зерно
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