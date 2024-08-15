Астарта та Мінсоцполітики розповіли, чому зараз важливо інвестувати у життєстійкість українців

Київ, 15 серпня 2024 р. – Агропромхолдинг "Астарта-Київ" та Мінсоцполітики розповіли про перший рік реалізації пілотного проєкту із запровадження комплексної психосоціальної послуги з формування життєстійкості в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" Першої леді Олени Зеленської.

Згідно з дослідженням психічного здоров’я українців, проведеним компанією Gradus у березні 2024 року*, 77% українців останнім часом відчували стрес або сильну знервованість. Найпоширенішими емоціями, незалежно від місця проживання, є втома та напруженість.

Водночас серед основних бар’єрів для звернення за психологічною допомогою залишаються сумніви щодо серйозності своїх проблем і впевненість, що така допомога є дорогою.

Для подолання цих бар'єрів, зниження загального рівня стресу та тривожності серед українців, а також для здобуття навичок стресостійкості та попередження психологічної травматизації, партнери вирішили підвищити самозарадність та згуртованість громад шляхом створення Центрів життєстійкості, де кожен мешканець може безкоштовно отримати психосоціальну підтримку.

На сьогодні вже створено 209 Центрів життєстійкості у 22 областях України.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Центрів є комплексна психосоціальна підтримка ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Щотижневі групові заняття, індивідуальні консультації з психологами, а також арттерапевтичні заходи для дітей військових спрямовані на зміцнення ментального здоров’я та емоційної стійкості.

"Центри життєстійкості – це місця, де люди знаходять опору, відновлюються та вчаться бути стійкими разом. Наша мета – забезпечити, щоб кожен, незалежно від місця проживання, мав доступ до цих послуг без бар'єрів, адже саме люди є основою згуртованості та сили громади. Тому особли во важливо, що компанія Астарта інвестує в цей проєкт – це приклад, який має надихнути інших представників українського бізнесу долучитися, адже від цього залежить майбутнє та здоров'я нації", — розповіла Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Астарта", як стратегічний партнер Програми Життєстійкості, надає проєкту методологічну, експертну та фінансову допомогу. Компанія інвестувала понад 14 млн грн у дослідження реальних потреб цільових груп та стейкхолдерів, розробку дизайну моделі розвитку спроможності громад та моделі оцінки соціального впливу, стратегічні комунікації та залучення стейкхолдерів.

Також було створено візуальну айдентику Програми та посібник з облаштування Центрів життєстійкості, проведене навчання фахівців Центрів, а також ремонтні роботи та облаштування дванадцяти Центрів, якими нині компанія продовжує опікуватися.

"Стратегічне партнерство Астарти у Програмі Життєстійкості – абсолютно природнє поєднання зусиль нашої команди, Міністерства соціальної політики, та інших партнерів проєкту. Ми вміємо працювати з громадами, розуміємо їхні запити та потреби, вміємо їх згуртовувати. Більше того, це ще й наша відповідальність, оскільки ми ведемо там свій бізнес, там живуть і працюють наші люди, їхні родини, наші орендодавці – наші ключові стейкхолдери. Підтримуючи фінансово та методологічно Центри життєстійкості, ми бачимо їх не просто надавачами послуг. Для нас - це місце, де кожен може отримати допомогу, надавати її, чи обмінюватися власним досвідом чи своїми компетенціями. Це, свого роду, місце тяжіння, де буде гуртуватися громада для соціальної взаємодії і довгострокових позитивних змін як у конкретній громаді, так і в суспільстві в цілому. Я дуже сподіваюсь, що ці центри будуть життєстійкими самі по собі, але насправді, все дуже залежить від людей, які там будуть проявляти свої лідерські якості, активність та залученість", - підкреслив співзасновник та генеральний директор агропромхолдингу "Астарта-Київ", Віктор Іванчик.

"Астарта" демонструє, що стратегічна підтримка проєктів із довгостроковим результатом є інвестицією у майбутнє.

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Програма Життєстійкості є частиною філософії агропромхолдингу та проєктів соціального партнерства, які вже реалізуються в громадах і спрямовані на економічний і соціальний розвиток громад, стимулювання малого та середнього підприємництва, підтримку освіти та медицини, розвиток культури.

Кожен бізнес має можливість стати рушійною силою для довгострокових позитивних змін у суспільстві. У часи, коли більшість українців відчувають стрес і травмовані, а навантаження на систему соціального забезпечення зростає, розвиток життєстійкості та самозарадності громади – це далекоглядна інвестиція у відновлення та відбудову країни.

Долучайтеся до підтримки життєстійкості нашої країни – ваш внесок сьогодні допоможе створити сильнішу, стійкішу Україну завтра, – закликають в Астарті.