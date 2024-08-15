Для виробників озброєння запустили безоплатний полігон

В Україні запустили проєкт "Залізний полігон" – це безоплатна послуга, яку держава надає виробникам озброєння та військової техніки для швидкого й доступного тестування зразків.

Про це повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом України запустили проєкт "Залізний полігон".

Безоплатна послуга "Залізний полігон" передбачає доступ українських виробників до процесу швидких фахових тестувань та випробувань, а також оцінки виробу військовим науково-дослідним інститутом.

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Виробники можуть отримати доступ до майданчиків для тестувань, оснащених необхідним обладнанням для різних типів військового озброєння й техніки, а також широкий спектр додаткових послуг:

методологія випробувань;

фахова експертиза;

супровід під час тестувань/випробувань;

консультації/зворотний зв'язок від військових.

"Це не просто можливість для випробувань – це стратегічний підхід до забезпечення Сил оборони саме тим озброєнням, яке потрібне вже зараз і сьогодні, а не потенційно в майбутньому", – пояснив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Для отримання доступу до тестування потрібно заповнити форму за посиланням.

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Один виробник має право скористатися послугою неодноразово протягом процесу створення виробу.

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Нагадаємо:

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил України першого пожежного наземного робота.

У 2024 році українські виробники забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних сил України.