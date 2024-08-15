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Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав

Четвер, 15 серпня 2024, 11:20 - Олексій Артемчук

Станом на 15 серпня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 2 копійок, євро ж виросло на 35 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,32 грн, євро – 45,54 грн (на 14 серпня долар - 41,34 грн, євро – 45,19 грн). 

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,25 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,30 – 45,50 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 14 серпня – 41,20 - 41,60 грн);
  • Євро – 45,15 - 45,70 грн (курс на 14 серпня – 45,05 - 45,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 40,80 - 41,40 грн;
  • Ощадбанк – 41,05 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк – 40,95 - 41,55 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,490 грн.

Економічна правда.

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