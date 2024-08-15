Нацбанк оновив курс гривні: євро подорожчало, долар мінімально подешевшав
Четвер, 15 серпня 2024, 11:20 -
Станом на 15 серпня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 2 копійок, євро ж виросло на 35 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,32 грн, євро – 45,54 грн (на 14 серпня долар - 41,34 грн, євро – 45,19 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,25 – 41,40 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,30 – 45,50 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,10 - 41,55 грн (курс на 14 серпня – 41,20 - 41,60 грн);
- Євро – 45,15 - 45,70 грн (курс на 14 серпня – 45,05 - 45,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,80 - 41,40 грн;
- Ощадбанк – 41,05 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 - 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,490 грн.
Економічна правда.
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