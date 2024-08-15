Північна Корея планує відкрити кордони для іноземних туристів

Північна Корея у грудні 2024 року планує відновити міжнародний туризм та почати з міста Самджіон, яке розташованого на північному сході країни, біля кордону з Китаєм.

Про це повідомляє Reuters.

Північна Корея у грудні 2024 року планує відкрити місто Самджіон для іноземних туристів. Туристичні компанії, такі як Koryo Tours і KTG Tours, підтвердили цю інформацію.

Відкриття туризму, як очікується, дозволить відвідувачам побачити новий "соціалістичний утопічний" проєкт в Самджіоні, де побудовано нові апартаменти, готелі, лижний курорт, а також культурні та медичні заклади, розповіли туристичні компанії.

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Туристичні компанії розповіли, що в перспективі можливе відкриття доступу для туристів і в інші регіони країни.

Повідомляється, що цей крок свідчить про готовність Північної Кореї знову приймати великі групи іноземних туристів після чотирьох років суворих карантинних заходів.

Зазначається, що на сайті Koryo Tours зазначено, що їхній місцевий партнер підтвердив офіційне відновлення туризму в Самджіоні та, ймовірно, в решті країни в грудні 2024 року.

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Зараз туристичні компанії очікують підтвердження маршрутів і дат від місцевих партнерів у найближчі тижні, а відкриття кордонів знаменує новий етап для туризму в Північній Кореї.

Економічна правда.