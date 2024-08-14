Х виплатила 600 тисяч доларів чоловіку, звільненому за ігнорування Маска

Колишній співробітник Twitter отримав компенсацію в розмірі 550 тис євро (приблизно 600 тис дол) після звільнення через те, що не відповів на електронний лист Ілона Маска.

Про це повідомляє Business Insider.

Гарі Руні, який працював у європейському офісі Twitter у Дубліні, розповів, що не відповів так на лист Маска, надісланий у листопаді 2022 року. У листі співробітників просили погодитися працювати в умовах високої інтенсивності або звільнитися.

Зазначаться, що лист містив вимогу: "Це означає працювати довгі години на високій інтенсивності. Лише виняткова продуктивність вважатиметься прийнятною".

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Маск додав, що ті, хто не натисне "так" до наступного дня, отримають тримісячну компенсацію за звільнення. Через три дні компанія надіслала Руні повідомлення, що визнає його "рішення про звільнення", хоча сам Руні стверджував, що ніколи не виявляв бажання залишити роботу.

В повідомленні додають, що Руні пояснив на слуханні, що побоювався відкрити лист через можливе шкідливе програмне забезпечення. Комісія, яка розглядала його справу, визнала, що 24 години для відповіді на такий ультиматум є недостатнім терміном для прийняття рішення.

Руні працював у Twitter з вересня 2013 року і був директором з постачання на момент звільнення. Компенсація була присуджена Комісією з трудових відносин Ірландії.

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Економічна правда.