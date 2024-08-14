Споживчі настрої українців зросли вперше з квітня – дослідження 

У липні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 7,3 пункти та становить 70,1 п.

Про це свідчать результати дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

Також зросли індекс поточного становища, економічних очікувань: змін особистого матеріального становища; очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року та впродовж найближчих 5 років.

Крім того, у липні зріс показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс. А індекс інфляційних очікувань залишився на рівні попереднього місяця.

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Востаннє зростання індексу фіксували у квітні.

"Після кількамісячного падіння усіх ключових показників споживчої впевненості, бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значиме підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань.

Індекс поточного становища без значущих змін, і в цілому співставний з аналогічним періодом минулого року." - коментують аналітики Info Sapiens.

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Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося ІП "ГФК ЮКРЕЙН" з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює ТОВ "ІНФО САПІЄНС".

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.