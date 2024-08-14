У Запоріжжі відмовляються надавати кошториси підземних шкіл на 610 мільйонів

Державне підприємство "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА вже другий місяць затягує доступ до кошторисів будівництва підземних шкіл на суму 610 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на "Запорізький центр розслідувань".

У червні в Запорізькій області почалося будівництво підземних шкіл. Їх сумарна договірна вартість складає 610 млн грн. Але у "Прозорро" не оприлюднені кошториси. При цьому чимала частка цих сотень мільйонів – гроші іноземних донорів.

Під кошторисом мається на увазі підсумкова відомість ресурсів, де вказуються ціни матеріалів, які закуповують для будівництва.

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Наприкінці червня "ЗЦР" направив запит до "Місцевих доріг" із проханням надати кошториси щодо цих об’єктів.

У липні там відповіли, що завантаження кошторису до тендерної документації не встановлене чинним законодавством. Бо за законом "Про публічні закупівлі", замовник робіт дійсно може не вимагати у виконавця кошторис до тендерної документації. Тому запорізькі шляховики і не вимагали від підрядників жодних документів, які б підтвердили, що договірну вартість встановлено вірно.

При цьому "ЗЦР" підкреслив: у своїй відповіді "Місцеві дороги" зауважили, що громадські організації не входять до переліку органів, уповноважених здійснювати контроль у сфері закупівель. Тобто поставили під сумнів необхідність надавати "ЗЦР" документи взагалі.

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Центр виклав посилання на закони та аргументацію щодо того, що підтвердження ціни таки має входити до складу документації, у другому запиті. У липні їм знову відповіли, що хай би там що, а в "Прозорро" кошторису немає. Мовляв, остаточний документ із цінами буде погоджено вже на стадії укладання договору.

Третій запит "ЗЦР" подав інакше. Цього разу вони просили надати кошторисні документи, які погоджувалися безпосередньо при укладанні договорів. Але "Місцеві дороги" відповіли, що через тривалі відключення світла працюють з великими складнощами. Часу на підготовку відповіді немає, тому її відкладають на 30 робочих днів.

Одночасно з надсиланням третього запиту "ЗЦР" звернувся по допомогу до народного депутата Ярослава Юрчишина, який очолює парламентський комітет з питань свободи слова. У відповіді нардепу держпідприємство теж розповіло про труднощі в роботі через відключення світла. Але повідомили, що готові надати всі необхідні документи для сканування, якщо хтось приїде і зробить це сам.

"Центр" погодився. 1 серпня від приймальні Юрчишина до "Місцевих доріг" надійшов ще один лист про те, що 7 серпня до них приїде Катерина Звєрєва для сканування.

Втім, коли співробітниця "ЗЦР" приїхала в офіс, їй сказали, що напередодні, 6 серпня, якраз надіслали до приймальні нардепа повідомлення про ще одну пролонгацію. Мовляв, через значний обсяг документів не встигають підготувати їх до зняття копій. Тому просять продовжити терміни відповіді.

Тепер "Місцеві дороги" взяли час на підготовку документів до початку вересня. До цього моменту помітна частина робіт за невідомими громадськості цінами вже буде виконана.