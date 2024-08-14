Telegram випустив масштабне оновлення: платний контент та багато іншого

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В месенджері Telegram додали "Зіркові реакції" та "Зіркові підписки", платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для адміністраторів Telegram-каналів.

Про це повідомляє пресслужба Telegram.

В месенджері Telegram додали нові функції "Зіркові реакції" та "Зіркові підписки", які дозволяють користувачам підтримувати творців контенту, платні медіа для ботів та бізнес-акаунтів, а також новий режим для Telegram-каналів, який дозволяє адміністраторам публікувати публікації як в інших своїх каналах або особистих профілях.

Повідомляється, що тепер користувачі можуть безпосередньо підтримувати свої улюблені канали та творців контенту, надсилаючи їм Telegram-зірки за допомогою нової реакції "Зірка". Власники каналів отримують 100% зірок - і можуть конвертувати їх у винагороду в криптовалюті Toncoin або субсидовану рекламу.

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Тепер творці контенту можуть створювати спеціальні посилання-запрошення, які дозволяють приєднатися до каналу в обмін на щомісячну оплату в Telegram зірках.

В повідомленні додають, що відтепер власники каналів можуть монетизувати свої зусилля, публікуючи платні фото та відео у своїх каналах.

Це оновлення робить платні публікації доступними для ботів, зокрема для ботів-адміністраторів каналів і ботів, які керують бізнес-акаунтами Telegram.

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Зазначається, що Telegram стягує майже нульову комісію, коли розробники або власники каналів використовують свої зірки для отримання винагород у Toncoin.

"Якщо творці контенту вирішать реінвестувати зірки в просування свого каналу за допомогою реклами в Telegram, ми субсидуємо таку рекламу з додатковою 30% знижкою", – кажуть в повідомленні.

Економічна правда.