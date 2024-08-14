В Україні запрацював єдиний портал вакансій у державних медзакладах

В Україні запрацював Єдиний вебпортал вакантних посад у державних закладах охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, законодавство вимагає використовувати його для проведення добору на вакансії у державних та комунальних медзакладах, зокрема, при проведенні конкурсу на посаду керівника.

Водночас вимога не поширюється на заклади охорони здоров’я приватної форми власності, заклади охорони здоров’я МВС, Міноборони, військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

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Завдяки його функціоналу можна розміщувати оголошення про вакансії у медзакладах, шукати роботу, подаватися на оприлюднені позиції, розміщувати оголошення про результати проведених конкурсів тощо.

Розміщувати інформацію на порталі можуть керівники та уповноважені особи закладів охорони здоров’я, члени конкурсної комісії, до складу яких входять представники органів управління.

Ці особи мають пройти процедуру електронної ідентифікації та автентифікації та створити особистий кабінет. Зареєструватися на сайті також можуть і кандидати на посади.

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нформацію про вакантну посаду до Єдиного вебпорталу заклади охорони здоров’я мають подавати протягом 10 робочих днів із дня її утворення або вивільнення.

Єдиний вебпортал призначений для цифровізації процесу пошуку вакансій у закладах охорони здоров’я.

Економічна правда