79 млрд: банки зберігають прибутковість, але падає рентабельність капіталів 

У першому півріччі 2024 року платоспроможні українські банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, головні чинники прибутковості – збереження високої чистої процентної маржі та майже нульові відрахування в резерви під збитки від активних операцій.

Упродовж ІІ кварталу дохідність основних видів активів банків надалі знижувалася.

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Найшвидше спадала дохідність депозитних сертифікатів НБУ, водночас банки зменшували обсяги цих вкладень.

Ринкові ставки за ОВДП та кредитами також знизилися, водночас їхні обсяги зростали. Саме за рахунок нарощення активів банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу та наростили доходи.

Рентабельність капіталу банків за перше півріччя 2024 року становила 48,4%, що нижче аналогічного показника першої половини 2023 року на рівні 56%. Натомість зростають обсяги нарахованих банками податків на прибуток, за І півріччя вони становили 22 млрд грн.

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За перше півріччя лише сім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 171 млн грн.

Нагадаємо:

За 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Економічна правда