Американська криптопіраміда зібрала з інвесторів понад пів мільярда доларів

У фінансову піраміду криптокомпанії NovaTech, яку звинуватили в шахрайстві, вклали понад пів мільярда доларів більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу.

Про це повідомляє пресслужба Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

SEC висунула звинувачення проти подружжя Синтії та Едді Петіон та їхньої компанії NovaTech в організації фінансової піраміди, що зібрала понад 650 млн дол у криптоактивах від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу.

Повідомляється, що SEC також висунула звинувачення промоутерам NovaTech Мартіну Зізі, Дапіліну Данбару, Джеймсу Корбетту, Коррі Семпсону, Джону Гарофано і Марші Хедлі за їхню роль у просуванні схеми. Зокрема, вони продовжили залучати інвесторів навіть після того, як американські та канадські регулятори вжили заходів проти NovaTech.

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З 2019 до 2023 року Петіони керували NovaTech як проєктом багаторівневого маркетингу (MLM) з інвестування у криптовалюти. Вони нібито заманювали інвесторів, обіцяючи інвестувати їхні кошти у криптовалюти та валютні ринки.

Зазначається, що Синтія Петіон гарантувала, що інвестиції будуть у безпеці, обіцяла прибуток з першого дня і доступ до капіталу. Насправді ж NovaTech використовувала більшість грошей інвесторів для здійснення виплат наявним інвесторам та промоутерам.

У скарзі також стверджується, що Петіони використали мільйони доларів активів інвесторів в особистих цілях.

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SEC висунула NovaTech звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Позов вимагає постійної судової заборони, позбавлення неправомірно отриманих прибутків та цивільно-правових санкцій.

Не визнаючи і не заперечуючи звинувачень, один з промоутерів компанії Зізі погодився частково врегулювати звинувачення SEC і виплатити цивільний штраф у розмірі 100 тис дол.

Економічна правда.