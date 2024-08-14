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Міноборони отримало 25 млн від переробки золота та срібла зі знищеної техніки 

Середа, 14 серпня 2024, 12:48 - Віктор Волокіта

За сім місяців 2024 року Міністерство оборони отримало від переробки знищеної техніки 24,7 млн грн. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних cил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

Так, у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства", - йдеться в повідомленні.

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За сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн, а до кінця року планують отримати ще щонайменше 18 млн грн.

"Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил", - розповіли у відомстві.

Економічна правда 

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Міноборони
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