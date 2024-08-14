Міноборони отримало 25 млн від переробки золота та срібла зі знищеної техніки
За сім місяців 2024 року Міністерство оборони отримало від переробки знищеної техніки 24,7 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"На майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних cил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.
Так, у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства", - йдеться в повідомленні.
За сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн, а до кінця року планують отримати ще щонайменше 18 млн грн.
"Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил", - розповіли у відомстві.
Економічна правда