У Берліні пройшли обшуки в двох компаніях за підозрою в порушенні санкцій проти РФ

У вівторок німецькі митники провели обшук в офісних приміщеннях двох російських логістичних компаній в берлінському районі Темпельхоф-Шенеберг через підозру у порушенні санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Митники обшукували офісні приміщення двох компаній з ранку вівторка. За даними Головного митного управління, є підозра, що компанії порушили економічні санкції проти Росії.

Відповідальне Центральне відомство з виконання санкцій (ZfS) виконувало рішення районного суду.

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"Є підозра, що мали місце порушення закону про застосування економічних санкцій", – пояснили в митному відомстві. Обшук проводився з метою "опечатування комплексу будівель в районі Темпельхоф-Шенеберг і пошуку активів". Крім того, були проведені допити і вилучені докази, йдеться в повідомленні.

На місці працювали близько ста офіцерів.

За даними ЗМІ, йдеться про дві логістичні компанії з Росії. До обох застосовується санкційний регламент ЄС, що передбачає заморожування коштів та активів фізичних або юридичних осіб.

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Нагадаємо, литовська прокуратура розпочала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

А агенції Reuters стало відомо, що до РФ попри санкції продовжують надходити мільярди готівкових євро і доларів.

Європейська правда