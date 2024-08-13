Starbucks замінила гендиректора після тиску акціонерів

Найбільша у світі мережа кавʼярень Starbucks призначила Брайана Ніккола, керівника мексиканського гриль-бару Chipotle, новим генеральним директором в рамках управлінських перестановок.

Про це повідомляє Reuters.

Брайан Ніккол замінив Лаксмана Нарасімхана, який офіційно обійняв посаду генерального директора в квітні 2023 року і був переманений у виробника лізолу Reckitt, щоб здійснити "переосмислення".

Компанія втратила приблизно 20% своєї вартості за останні п'ять років, тоді як широкий ринковий індекс S&P 500 зріс більш ніж на 80%. У липні компанія не виправдала очікувань щодо продажів через послаблення попиту в США та Китаї.

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Компанія Elliott, яка володіє значним пакетом акцій, тиснула на компанію з метою покращення її діяльності та підвищення ціни акцій, пропонуючи Starbucks розширити склад ради директорів та покращити управління. Як повідомлялося, пропозиція Elliott була частиною зусиль, спрямованих на те, щоб дозволити Нарасімхану зберегти свою посаду генерального директора.

У Starbucks заперечили вплив Elliott на рішення замінити Генерального директора.

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Новий гендиректор успадкував кілька викликів кавового гіганта, який нещодавно змінив свою модель, щоб зосередитися на мобільних замовленнях, а не на кав'ярнях, призначених для тривалих відвідувань. У Китаї Starbucks зіткнувся з конкуренцією з боку компаній, які знижують ціни на каву, тоді як його кав'ярні на Близькому Сході стали об'єктом бойкоту з боку палестинців на тлі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.

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Економічна правда