"Надія" заплатила 480 млн за приватизований готель "Козацький" у центрі Києва 

Сільськогосподарське ТОВ "Надія" Сергія Сподіна заплатило 480 млн грн до держбюджету за приватизований готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі Києва.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Компанія заплатила 400 млн грн переможної ставки та ще 80 млн грн ПДВ.

Також "Надія погасила борги готелю перед бюджетом на 9 млн грн.

Реклама:

Нагадаємо:

18 липня 2024 року Фонд держмайна провів онлайн-аукціон з приватизації готелю "Козацький", який знаходиться у центрі Києва.

Готель "Козацький" площею понад 9500 м² розташований у центрі Києва.

Реклама:

Переможець аукціону - Сільськогосподарське ТОВ "Надія" Сергія Сподіна. Підприємство виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

Економічна правда