Заарештували рахунки "Черкасиобленерго": в компанії назвали причини 

У Департаменті державної виконавчої служби перебуває зведене виконавче провадження щодо стягнення коштів з ПАТ "Черкасиобленерго" на загальну суму заборгованості понад 2 млрд грн.

Про це повідомило АТ "Українські розподільчі мережі" ("УРМ") на своєму сайті з посиланням на голову "Черкасиобленерго" Вадима Яненка.

"Основна частина заборгованості виникла за останні п'ять років у зв'язку із систематичним невиконанням попереднім керівництвом договірних зобов'язань перед НЕК "Укренерго", несплатою податків і невиконанням планів зі зменшення технологічних втрат електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Основними кредиторами черкаського оператора системи розподілу (ОСР) є ПрАТ "НЕК "Укренерго" та ДП "Енергоринок".

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Як зазначив Яненко, усі надходження на рахунки компанії списуються в автоматичному режимі та спрямовуються на погашення податкових боргів минулих періодів, що не дає змоги ПАТ сплачувати податки поточного періоду, що, своєю чергою, тягне за собою нові штрафні санкції.

Станом на 1 липня 2024 року борг "Черкасиобленерго" перед держбюджетом, зокрема, становить 483 млн грн, 75% із яких - це штрафні санкції за борги минулих періодів.

"За останні три роки перевитрата, пов'язана з купівлею е/е для компенсації технологічних втрат, склала близько 1,3 млрд грн. Перевищення фактичних обсягів технологічних втрат е/е над тарифними становило в середньому 23% на рік. Причиною таких перевитрат став безконтрольний відпуск е/е споживачам області", - повідомив голова "Черкасиобленерго".

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За його словами, компанія наразі бореться за своє виживання і шукає шляхи виходу зі складного фінансового становища, в якому перебуває.

Нагадаємо:

"Черкасиобленерго" в січні 2025 року має намір сплатити в повному обсязі наявну заборгованість перед ДП "Енергоринок" у розмірі понад 600 млн грн за рахунок погашення ПрАТ "Азот" заборгованості перед компанією в розмірі 1,8 млрд грн, а решту коштів спрямує на розрахунки з іншими кредиторами, серед яких НЕК "Укренерго" і податкова служба.

Наразі загальна кредиторська заборгованість компанії становить близько 4 млрд грн.

"Черкасиобленерго" і ПрАТ "Азот" (Черкаси) у 2023 році уклали мирові угоди, які передбачають сплату хімпідприємством заборгованості в сумі 1,8 млрд грн із травня 2023 року до квітня 2027 року по 34,3 млн грн.