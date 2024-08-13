Проєкт на 2 млн євро. В Україні мінні поля очищатимуть жіночі команди з навченими собаками
Європейський Союз виділяє 2 млн євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування. Проєкт фінансуватиметься завдяки гранту від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії (FPI).
Про це йдеться в повідомленні Представництва Євросоюзу в Україні.
Українські інструктори зі своїми навченими мінно-пошуковими собаками будуть залучені для знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, по всій країні.
16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в Україні.
Разом з вісьмома українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну.
Багато з інструкторів раніше вивчали кінологію в Сумському національному аграрному університеті. Під час курсу інструктора мінно-пошукової собаки вони також пройшли підготовку з ручного розмінування.
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Економічна правда