Росіяни ударили по критичній інфраструктурі Сум: поранена людина, частина міста без світла і газу
Вівторок, 13 серпня 2024, 09:00 -
Уночі 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми – одна людина дістала поранення, на місцях працюють відповідні служби.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно ОВА: "13 серпня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктам інфраструктури міста Суми.
На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи".
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Деталі: Влада зазначила, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Оновлено: Трохи пізніше в ОВА додали, що у результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.
Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.
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Передісторія:
- Увечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків. Небезпека тривала до 7:15 ранку 13 серпня.
- Згодом Повітряні сили повідомили, що уночі 13 серпня росіяни атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", 30 ворожих дронів вдалося знищити.
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