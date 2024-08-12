Через дефіцит електроенергії у другому кварталі 2024 року "Метінвест" виробила менше руди

У другому кварталі 2024 року група "Метінвест" виробила на 17% менше залізорудного концентрату, аніж у першому кварталі, при цьому, відносно 2023 року виробництво збільшилось на 87%.

Про це йдеться у виробничих результатах "Метінвест".

"У зв’язку з обмеженим виробництвом електроенергії в Україні через російські обстріли з середини березня 2024 року та високим попитом на імпортну електроенергію, її вартість впливає на завантаженість та конфігурацію роботи гірничо-збагачувальних комбінатів Групи", - заявляють у компанії.

У другому кварталі 2024 року група "Метінвест" виробила на 17% менше залізорудного концентрату.

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При цьому, відносно першого півріччя 2023 року, загальне виробництво залізорудного концентрату збільшилось на 87%. У компанії пояснюють зростання відкриттям українського морського коридору та збільшенням замовлень на окатки.

Окрім цього, на 8% відносно першого кварталу 2024 року зменшилось виробництво вугільного концентрату. Відносно 2023 року падіння становить 33%.

"Такі зміни відбулись переважно через зменшення обсягів виробництва на 39% на United Coal Company (США) у зв’язку із припиненням видобутку на шахтах Carter Roag та зменшенням видобутку на деяких шахтах Wellmore.

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На Покровській вугільній групі виробництво знизилось на 25% переважно внаслідок оптимізації видобувних робіт через зміни гірничо-геологічних умов", - йдеться у документі.

Серед іншого у другому кварталі 2024 року збільшилось виробництво:

Сталі - на 22% (+1% відносно 2023 року);

Чавуну - на 19% (-4% відносно 2023 року);

Довгий прокат - на 13% (+14% відносно 2023 року).

При цьому, зменшилось виробництво:

Плоского прокату - на 7% (-6% відносно 2023 року);

Коксу (загального) - на 1% (-13% відносно 2023 року).

Економічна правда