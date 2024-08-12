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В ООН поскаржились, що гуманітарна допомога в Україні на $3 млрд профінансована на 30%

Понеділок, 12 серпня 2024, 19:11 - Віктор Волокіта

План гуманітарного реагування місії ООН становить $3 млрд на 2024 рік, і його профінансовано лише на 30%. 

Про це повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, яка завершує свою дворічну місію, передає "Інтерфакс-Україна". 

"На жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, Судані, Ємені, Афганістані, тому нам дедалі важче отримувати фінансування. Наш план гуманітарного реагування - це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні. 

Він становить $3 млрд на 2024 рік, і він профінансований лише на 30%, тоді як минулого року в той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше", - сказала Браун. 

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Вона наголосила, що намагалася завжди бути дуже чіткою в посланнях до донорів, "адже війна не закінчилася, потреби зростають, і не варто нормалізувати війну в Україні".

Браун зазначила, що має бути спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати всі місця, де необхідна гуманітарна допомога, "доки не буде знайдено політичні рішення".

Також в ООН повідомили, що план підготовки до зими в Україні вже готовий. Зокрема, місія зосереджується на восьми областях уздовж лінії фронту, особливо на літніх людях, жінках із дітьми.

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"Минулого року ми охопили понад два мільйони людей, і цього року ми зробимо те саме або трохи більше. У нас є Український гуманітарний фонд, який я очолюю. І декілька тижнів тому ми оголосили запит на пропозиції для цих конкретних зимових заходів. Наразі ми маємо близько $68 млн, які ми використаємо для цього. Якщо цього буде недостатньо, ми додамо ще, але починати треба вже зараз", - додала вона.

За допомогою плану підготовки до зими ООН прагне охопити 1,8 млн осіб, і для цього потрібно близько $500 млн, розповіла Браун.

Нагадаємо:

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш призначив Матіаса Шмале координатором системи ООН і гуманітарним координатором в Україні з 11 серпня 2024 р. за погодженням уряду країни, що приймає.

ООН
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