Акція для нових бізнес-клієнтів Portmone: комісія 0% на перші 50 000 грн обігу за картками Visa
Сервіс професійних платіжних рішень Portmone за підтримки світового лідера індустрії електронних платежів Visa вже вдруге надає можливість малому та середньому бізнесам скористатися спеціальними умовами підключення в межах партнерської програми "Підтримай своїх".
Так, кожен український підприємець, який зареєструється в системі Portmone з 1 липня до 15 вересня 2024 року включно, зможе приймати оплати онлайн на умовах безвідсоткової комісії за транзакції картками Visa в тарифах з договором.
Деталі про умови спецпропозиції
Щоб стати учасником акції, підприємець або компанія мають:
- бути зареєстрованими на території України (крім окупованих регіонів), не перебувати у стані припинення діяльності або банкрутства;
- створити бізнес-акаунт на сайті portmone.com.ua в розділі "Для бізнесу" протягом терміну, зазначеного вище;
- приймати платежі з банківських карток Visa. Зауважте, що обслуговування карток інших систем не передбачає наявності пільги.
Комісія 0% діє для перших 50 тис. грн торгового обороту. А отже, це чудовий спосіб зменшити витрати на старті співпраці.
Як взяти участь в акції
Для підключення інтернет-еквайрингу та отримання оплат онлайн на пільгових умовах представникам малого та середнього бізнесу потрібно здійснити наступні кроки:
- Оберіть умови підключення, що підходять для вашого бізнесу, та зареєструйте з 1 липня до 15 вересня 2024 року включно акаунт мерчанта за посиланням.
- Активуйте компанію, заповнивши анкету в B2B-кабінеті.
- Підпишіть двосторонній договір на підключення вибраного тарифного плану.
- Пройдіть онбординг в системі Portmone та отримайте доступи до тестового платіжного функціонала.
- Інтегруйте вибране рішення на вашому сайті чи у мобільному застосунку.
- Почніть приймати оплати онлайн через платіжний шлюз Portmone за акційними умовами: 0% комісії за транзакції картками Visa.
*Умови акції не розповсюджуються на оплати картками інших платіжних систем.
Після завершення акції всі учасники будуть переведені на тарифні плани, згідно з умовами підписаних договорів на підключення.
Переведення учасників акції на стандартні тарифи Portmone відбудеться:
- у випадку, якщо мерчант досягнув обігу по транзакціях картками Visa в розмірі 50 000 грн в період дії умов акції;
- на момент завершення дії умов акції, незалежно від того, чи досягнув мерчант заявленого обігу (не пізніше 31.12.2024 року).
Організатори залишають за собою право змінювати умови, терміни дії акції та відмовляти у підключенні мерчантам, які не відповідають вимогам політики діяльності системи Portmone та стандартам міжнародної платіжної системи Visa.
Ознайомитись з офіційними правилами Акції можна за посиланням.
Компанія Portmone разом з Visa завжди радо підтримують локальних підприємців, всіляко сприяючи зміцненню й розвитку українського бізнесу навіть у найскладніші часи.