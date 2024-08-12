В Україні відкрили дані про ліцензії усіх перевізників
На Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua тепер доступні дані ліцензійного реєстру перевізників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Опубліковані дані містять інформацію про ліцензії видані з 2010 року. Наразі це понад 57 000 ліцензій на перевезення вантажів, пасажирів та міжнародні перевезення автомобільним транспортом.
Доступ до цих даних дозволяє глибше аналізувати ситуацію з виданими та анульованими ліцензіями, знижувати частку недобросовісних перевізників на ринку та ретельно вивчати вже видані ліцензії.
Згідно з повідомленням, для бізнесу відкриття бази даних дає нові можливості для співпраці та ефективного планування.
Для громадян — прозорий доступ до важливої інформації.
Для держави — підвищення контролю за нелегальними перевізниками та зменшення корупційних ризиків.
"Опубліковані дані не включають інформацію, яка могла б загрожувати національній безпеці України", - додали в міністерстві.
Економічна правда