Китай протестував найбільший вантажний дрон у світі

У Китаї успішно випробували найбільший у світі вантажний дрон.

Про це повідомляє Reuters.

Дрон, розроблений державною компанією Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, має вантажність дві тонни. Він здійснив свій перший політ у провінції Сичуань, що тривав близько 20 хвилин. Цей дрон з розмахом крил 16,1 метра і висотою 4,6 метра трохи більший за найпопулярніший легкий літак — Cessna 172.

Повідомляється, що цей політ дрона Tengden відбувся після першого польоту в червні іншого вантажного дрона, розробленого державною компанією Aviation Industry Corp of China (AVIC). Дрон HH-100 може перевозити до 700 кг вантажу на відстань до 520 км. Наступного року AVIC планує випробувати ще більший дрон — TP2000, здатний нести до двох тонн і долати вчетверо більшу відстань.

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Китай уже розпочав комерційне доставлення за допомогою дронів. Наприклад, у травні компанія Phoenix Wings, яка є частиною гіганта доставлення SF Express, почала доставляти свіжі фрукти з острова Хайнань до провінції Гуандун.

Економічна правда.

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