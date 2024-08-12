Азербайджанці потіснили "Укрнафту": УЗ купує пальне у ТОВ "Сокар" за півмільярда 

"Укрзалізниця" закупить дизельне пальне у ТОВ "Торговий дом Сокар Україна".

Про це пишуть "Наші гроші".

"Після того, як уряд заборонив "Укрзалізниці" укладати прямі угоди з іноземними виробниками дизелю, вона вийшла на "Прозорро.маркет" і почала купувати там. Спочатку виграла "Укрнафта", але тепер і вона програла "Торговому дому Сокар Україна" у боротьбі за підряд розміром 529 млн грн", - написало видання.

Ціна по контракту з азербайджанцями становить 52 900 грн за тону, що трохи більше від червневих цін "Укрнафти" 50 948 і 51 300 грн/т. Однак у цього є пояснення: за цей час на пару відсотків виріс індекс Platts, що враховує світові котирування палива, а також гривня подешевшала з 40,65 до 41,23 грн/$.

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Крім того, "Укрзалізниця" зберегла вимогу щодо фарбування дизелю для запобігання крадіжок. Як повідомили в компанії, експеримент, що почався цього літа, вже дає плоди – з внутрішніх зведень зникли повідомлення про крадіжки палива.

Нагадаємо:

Українська "дочка" азербайджанського державного оператора "Сокар" є одним з крупних постачальників дизелю з Угорщині по трубопроводу (другим великим постачальником є "Альянс енерго трейд" – підрядник "Укргазвидобування"). Постачання трубопроводом набагато дешевше від залізничних і тим більш автомобільних перевезень.

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В Угорщині дизель виробляють на заводі крупної місцевої корпорації MOL. Нафту для виробництва дизелю Угорщина отримує з Росії по нафтопроводу, який також проходить по території України. Раніше основним постачальником нафти для угорців була приватна російська компанія "Лукойл".

Однак невдовзі після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в липні Україна наклала санкції на "Лукойл". При цьому поставки нафти з Росії не постраждали, бо замість "лукойлівської" відразу пішла нафта інших постачальників з РФ.