Ціни на каву злетіли найбільше за п'ять тижнів: причина

Найактивніший на торгах контракт на каву подорожчав на цілих 7%, найбільше за 5 тижнів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найактивніший контракт на постачання кави подорожчав на 7%, найбільше з 9 липня.

Ціни на арабіку підскочили в Нью-Йорку після того, як невеликі морози в деяких регіонах Бразилії, яка є найбільшим виробником, додали проблем з поставками, а трейдери оцінили ще одне похолодання, яке очікується там на цьому тижні.

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Цього тижня холодна погода знову накриє південні штати Ріу-Гранді-ду-Сул, Санта-Катаріна і Парана. Хоча це не становить особливого ризику для регіонів вирощування кави, волатильність ринку змушує трейдерів уважно стежити за погодою, щоб оцінити ризики та потенційні збитки.

Заморозки посилять стрес для посівів, спричинений посушливою погодою в Бразилії, що вже загрожує врожаю наступного року. Будь-який дощ перед заморозками може спровокувати передчасне цвітіння, яке може не вижити, якщо не буде наступних дощів.

Економічна правда.

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