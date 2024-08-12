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В Україні знову зростає споживання електроенергії 

Понеділок, 12 серпня 2024, 13:48 - Віктор Волокіта

В Україні споживання електроенергії наприкінці тижня та зранку у понеділок 12 серпня зросло, у порівнянні з тим же періодом минулого тижня. 

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Причина – спека у південних областях. 

Як йдеться в повідомленні, в неділю 11 серпня максимум споживання був ввечері. Він був на 2,7% вищий за вечірній максимум минулої неділі 4 серпня. 

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12 серпня станом на 9:30, рівень споживання на 1,3% вищий за відповідний показник минулого понеділка, 5 серпня, у той же час. 

Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Про можливі зміни – буде повідомлено додатково. 

Нагадаємо:

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Енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. 

Найбільші відключення влітку відбувалися через спеку та ремонт блоків АЕС. 

Економічна правда 

Укренерго електроенергія
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