У владі заговорили про відкриття експорту озброєнь

Створено робочу групу, що займатиметься розробкою механізму експорту військової техніки з вітчизняних заводів. Правила мають влаштувати і бізнес, і Сили оборони.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

ЕП ознайомилася з пропозиціями щодо створення політики експорту озброєнь, які представила оборонним чиновникам асоціація "Технологічні сили України" (ТСУ).

Ідея полягає в тому, щоб між виробником та ДСЕК в процедуру експортного контролю включити ще один орган, який би аналізував кожну заявку на експорт військової техніки за певними критеріями та допомагав ДСЕК ухвалити остаточне рішення.

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Народний депутат Олександр Маріковський розповів ЕП, що на основі пропозицій ТСУ відбулося засідання комітету з питань економічного розвитку за участю Міноборони, ДСЕК, Мінстратегпрому, Генштабу та інших зацікавлених сторін.

"На комітеті створили робочу групу із напрацювання політик для вирішення питань, пов’язаних з експортом озброєнь. Наш комітет відповідає за економічну частину питання.

Ми разом з іншими відомствами та військовими сядемо за стіл і будемо домовлятися: у які країни можна експортувати, яку зброю можемо продавати, у якій формі має бути викладене замовлення, щоб виробник міг гарантувати державі частину своїх виробничих потужностей, як вони гарантуватимуть, що не допустять витоку технологій за кордон.

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Щойно робоча група розробить механізм, який влаштує і оборону, і бізнес, він швидко перетвориться на рішення на рівні законодавства", – підсумував депутат.

Розмови про відкриття експорту озброєнь з’явились через те, що держава не може законтрактувати всі вітчизняні спроможності по виробництву військової техніки. Максимальний обсяг державного замовлення, на який можуть розраховувати вітчизняні збройні компанії у 2024 році, становить 6 млрд дол. Заявлена спроможність оборонної індустрії – близько 20 млрд дол.

Детальніше читайте у тексті: В Україні працюють над відкриттям експорту озброєнь. Навіщо це під час війни?