Lviv Croissants вийшли на американський ринок

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants вийшла на ринок США. Перший партнерський заклад відкрився в Атланті, штат Джорджія.

США стали третьою країною, на ринок якої вийшли Lviv Croissants. Окрім України, мережа також представлена в Польщі та Словаччині. Американський заклад відкрився у місті Розвелл поблизу Атланти.

На вибір локації вплинув потенціал штату Джорджія: тут динамічний і при цьому не перенасичений гастроринок. Перший заклад компанія Fast Food Franchising Group USA inc. відкрила разом з локальним партнером Бреттом Ларрабі, який є експатом з України.

Бретт Ларрабі – партнер і СЕО Fast Food Franchising group USA. Він відкрив для себе Lviv Croissants під час розвитку американських брендів QSR (закладів швидкого харчування) у Східній Європі.

Він був зачарований привабливістю української мережі для широкого споживача, високою якістю продуктів та інтеграцією локальних закладів у своїх спільнотах, чого зараз бракує кафе та пекарням у США. Співвласник Lviv Croissants Андрій Галицький познайомився з Бреттом ще у 2018 році на виставці з франчайзингу в Нью-Йорку (International Franchise Expo), і з того часу вони спілкувалися та розглядали перспективу виведення бренду на американський ринок.

"Майже два роки тому ми обрали для себе шлях міжнародної експансії, і не помилилися, – говорить засновник Lviv Croissants Андрій Галицький. – Вихід на американський ринок був довготривалим і непростим, тому що він кардинально відрізняється від європейського. Але ми точно не збираємося зупинятися і вже ведемо перемовини з потенційними франчайзі".

Розробкою меню, підбором обладнання, логістикою, впровадженням маркетингових та IT-рішень займався центральний офіс. Головною ціллю було створити базу для подальшого розвитку франчайзингової мережі в США.

Основою меню американських Lviv Croissants, як і в Україні, є свіжоспечені круасани, приготовані з-під ножа. Їх будуть виготовляти в Атланті: для цього спеціально було запущено виробництво, яке в майбутньому зможе забезпечувати до 20 ресторанів мережі в Північній Америці.

Процес тестування інгредієнтів і налагодження всіх процесів був досить тривалим, адже важливо було відтворили ідентичний продукт у США і при цьому врахувати смаки місцевих споживачів.

Зрештою, у меню з’явились круасани з унікальними начинками, як-от авокадо, бекон, арахісова паста, а також салати, супи й розширена лінійка холодних напоїв.

Підбором персоналу займався центральний офіс спільно з американською HR-компанією, а навчання проводили тренери з України. Значна частина відгуків на вакансії була від українців, які живуть в Атланті.

"Для нас важливо просувати саме український продукт і український бренд, – ділиться Андрій Галицький. – Попереду багато роботи з удосконалення й оптимізації всіх процесів, але ми до неї готові. Наша мета – розвиток успішної франчайзингової мережі в США, і я радий, що ми зробили цей перший і такий важливий для нас крок в Атланті".

Наявність перспектив розвитку із досвідченими партнерами та надійна база в Атланті стали остаточними факторами для прийняття рішення.

А талановита команда з понад 100 співробітників на двох континентах забезпечила операційну реалізацію такого масштабного та складного проєкту.

Довідка

Lviv Croissants – міжнародна франчайзингова мережа ресторанів, яка спеціалізується на виготовленні свіжоспечених круасанів із ситними та солодкими начинками.

Завдяки Lviv Croissants українці розширили свій гастрономічний світогляд і переконалися, що круасан може бути не лише випічкою до сніданку, а й повноцінною стравою зі свіжими овочами, м’ясом/рибою та соусом.

Бренд вийшов на європейський ринок у вересні 2022 року. Перший заклад відкрився у польському місті Згожелець. Наразі в мережі 177 закладів по всій Україні, 11 у Польщі, 1 у Словаччині та 1 у США.

За результатами 2023 року, Lviv Croissants – №1 у рейтингу Forbes за кількістю ресторанів в Україні.