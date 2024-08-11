Disney планує інвестувати понад 60 мільярдів доларів у розвиток "Disneyland"

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Голова компанії Walt Disney Джош Д'Амаро представив амбітний план розвитку тематичних парків компанії у наступне десятиліття на фан-конвенції D23, яка передбачає надвеликі інвестиції розміром у понад 60 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Серед майбутніх планів - нова територія діснеївських лиходіїв у Чарівному Королівстві Уолта Діснея в Орландо, штат Флорида, подвоєння розміру кампусу Месників у парку пригод Disney California в Анахаймі, штат Каліфорнія, а також партнерство з творцем Fortnite, компанією Epic Games.

Компанія побудує два нових атракціони в California Adventure: Avengers: Захист нескінченності" та "Льотна лабораторія Старка".

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У California Adventure також додадуть новий атракціон "Аватар", заснований на другому фільмі науково-фантастичної франшизи "Аватар: Шлях води", повідомили в компанії.

На честь 70-річчя парку Діснейленд в Анагаймі наступного року буде відкрито шоу, засноване на житті Волта Діснея, за участю аудіо-аніматронічної фігури засновника компанії.

Дісней також представив два атракціони для нового розширення "Тропічна Америка", що з'явиться в парку "Королівство тварин" в Орландо, штат Флорида. Один з них слідує за Індіаною Джонсом у дослідженні храму майя. Інший атракціон натхненний діснеївським мультфільмом "Енканто" і слідує за персонажем Антоніо в день, коли він отримав свій магічний дар. Відкриття "Тропічної Америки" заплановане на 2027 рік.

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Найочікуванішою заявою фанатів, судячи з реакції аудиторії, стала заява Д'Амаро про те, що Disney створить нову зону, присвячену діснеївським лиходіям у "Чарівному королівстві", з двома атракціонами, рестораном і магазинами.

Компанія розпочне капітальні інвестиції у розмірі 60 мільярдів доларів, майже подвоївши витрати протягом наступного десятиліття на покращення атракціонів у своїх 12 парках.

Економічна правда