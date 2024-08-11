Канцлер Австрії виступив за посилення моніторингу месенджерів спецслужбами

Після зриву планів теракту на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні канцлер Австрії Карл Негаммер виступив за посилення повноважень спецслужб для моніторингу повідомлень у месенджерах.

Про це Негаммер розповів у інтерв’ю Bild, пише "Європейська правда".

Три концерти Тейлор Свіфт були скасовані у Відні після того, як австрійська влада дізналася про плани 19-річного юнака здійснити теракт на стадіоні, де планували бути десятки тисяч фанатів співачки.

"Нам дуже потрібно, щоб наші служби були технічно модернізовані, щоб вони були на рівних з терористами, організованою злочинністю, щоб ми могли боротися з ними", – сказав Негаммер.

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"Життєво важливо, щоб месенджери, такі як WhatsApp, Signal, Telegram, могли бути розшифровані органами безпеки під судовим наглядом, підтримуючи при цьому верховенство права", – додав Негаммер.

Він розповів також, що Австрія отримала наводку від іноземної розвідки про заплановану атаку на концерт Свіфт і повідомив, що головні підозрювані у цій справі вже затримані.

Разом з тим Негаммер заявив про існування мережі ісламістських терористів і не виключив нових арештів.

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Австрія звернулася до Північної Македонії з проханням допомогти з перевіркою особи 19-річного головного підозрюваного, який має північномакедонське походження.

Під час обшуку в його помешканні раніше знайшли хімічні речовини. Згодом стало відомо, що він зізнався у своїх намірах.

Європейська правда