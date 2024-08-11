Наземні GPS, що використовують для заплутування безпілотників, почали викликати проблеми у цивільних літаків
За липень використання незаконних GPS, що використовуються для заплутування повітряних цілей, зросло на 400%, що створює додаткові проблеми для цивільної авіації.
Про це повідомляє Reuters.
Системи GPS часто використовують над зонами збройних конфліктів для збиття повітряних цілей з курсу (зокрема ракет, безпілотників).
"Ми занадто багато думаємо про GPS як про джерело визначення місцеперебування, але насправді це джерело часу.
Ми починаємо бачити повідомлення про те, що годинники на борту літаків під час фальсифікацій починають робити дивні речі", - сказав Кен Манро, засновник Pen Test Partners, британської фірми з кібербезпеки, під час презентації на хакерській конференції DEF CON в Лас-Вегасі в суботу.
В інтерв'ю Reuters Манро навів приклад нещодавнього інциденту, коли бортовий годинник літака великої західної авіакомпанії раптово перевівся на роки вперед, внаслідок чого літак втратив доступ до своїх систем зв'язку, зашифрованих у цифровому вигляді. За словами Манро, літак стояв на землі кілька тижнів, поки інженери вручну перезавантажували його бортові системи. Він відмовився назвати авіакомпанію або літак, про який йдеться.
У квітні авіакомпанія Finnair тимчасово призупинила польоти до східного естонського міста Тарту через підробку GPS, в якій Таллінн звинуватив Росію.
Заплутування літаків за допомогою GPS не призведе до авіакатастрофи, але створить невелику плутанину. При цьому, така плутанина може почати "ефект доміно", коли менші події стають причиною для більш трагічних.
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Економічна правда