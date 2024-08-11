Наземні GPS, що використовують для заплутування безпілотників, почали викликати проблеми у цивільних літаків

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За липень використання незаконних GPS, що використовуються для заплутування повітряних цілей, зросло на 400%, що створює додаткові проблеми для цивільної авіації.

Про це повідомляє Reuters.

Системи GPS часто використовують над зонами збройних конфліктів для збиття повітряних цілей з курсу (зокрема ракет, безпілотників).

"Ми занадто багато думаємо про GPS як про джерело визначення місцеперебування, але насправді це джерело часу.

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Ми починаємо бачити повідомлення про те, що годинники на борту літаків під час фальсифікацій починають робити дивні речі", - сказав Кен Манро, засновник Pen Test Partners, британської фірми з кібербезпеки, під час презентації на хакерській конференції DEF CON в Лас-Вегасі в суботу.

В інтерв'ю Reuters Манро навів приклад нещодавнього інциденту, коли бортовий годинник літака великої західної авіакомпанії раптово перевівся на роки вперед, внаслідок чого літак втратив доступ до своїх систем зв'язку, зашифрованих у цифровому вигляді. За словами Манро, літак стояв на землі кілька тижнів, поки інженери вручну перезавантажували його бортові системи. Він відмовився назвати авіакомпанію або літак, про який йдеться.

У квітні авіакомпанія Finnair тимчасово призупинила польоти до східного естонського міста Тарту через підробку GPS, в якій Таллінн звинуватив Росію.

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Заплутування літаків за допомогою GPS не призведе до авіакатастрофи, але створить невелику плутанину. При цьому, така плутанина може почати "ефект доміно", коли менші події стають причиною для більш трагічних.

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Китайські авіакомпанії збільшують свою частку на міжнародних маршрутах, через низький попит на рейси до Китаю у іноземних конкурентів.

Економічна правда