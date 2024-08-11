Туреччина розблокувала Instagram

У суботу Туреччина заявила, що відновила доступ до соціальної мережі Instagram після того, як компанія погодилася співпрацювати з турецькою владою.

Про розблокування соцмережі повідомив міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу, пише "Європейська правда".

Туреччина заблокувала доступ до соціальної мережі 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів.

"В результаті наших переговорів з представниками Instagram ми знімемо блокування доступу... після того, як вони пообіцяли співпрацювати, щоб задовольнити наші вимоги щодо серії злочинів і цензури, що накладається на користувачів", – заявив міністр транспорту та інфраструктури Уралоглу у своєму дописі в соцмережі X (Twitter).

Реклама:

Згодом він повідомив, що доступ до мережі розблокований.

"Були досягнуті значні успіхи в підвищенні безпеки в цифровому середовищі Туреччини, дотриманні законодавства, захисті прав користувачів і розробці справедливого механізму перевірок", – додав Уралоглу.

За словами Уралоглу, материнська компанія Instagram Meta погодилася дотримуватися турецького законодавства і забезпечити ефективне видалення постів і контенту, якщо вони містять елементи певних злочинів або "пропаганди тероризму".

Реклама:

Раніше Туреччина звинуватила Instagram у блокуванні постів зі співчуттям у зв'язку з вбивством Ісмаїла Ганії, лідера палестинського бойовика терористичного угруповання ХАМАС.

Туреччина засудила військові дії Ізраїлю в секторі Гази, закликала до негайного припинення вогню і розкритикувала безумовну підтримку Ізраїлю з боку Заходу.

Дев'ятиденне блокування Instagram в Туреччині викликало протести з боку користувачів і малих підприємств, які контактують зі своїми клієнтами через цю платформу.

За даними платформи даних Statista, Туреччина посідає п'яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram, з більш ніж 57 мільйонами користувачів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв про невдоволення роботою соціальних мереж на тлі блокування Instagram.

Європейська правда