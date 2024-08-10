На одному з КПП на кордоні з Польщею можуть бути затримки протягом місяця

Дорога до пункту пропуску "Рава-Руська" Фото: Суспільне.Львів

З понеділка, 12 серпня, Польща розпочинає ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що може спричинити затримки на кордоні.

Про це повідомило у Facebook Західне регіональне управління Держприкордонслужби (ДПСУ).

"Заміна покриття може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування, зокрема на в'їзд та виїзд до/з Польщі вантажного напрямку та на легковому напрямку на в'їзд в Україну", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники попередили, що ремонт може тривати місяць - до 12 вересня 2024 року.

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"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - додали в ДПСУ.

Економічна правда