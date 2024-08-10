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Уряд модернізував залучення коштів донорів на шкільне харчування

Субота, 10 серпня 2024, 13:40 - Віктор Волокіта

Кабінет міністрів розширив перелік напрямів використання коштів для потреб освіти і науки.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України..

Згідно з повідомленням, тепер до них додано відновлення та модернізацію харчоблоків у закладах освіти, а також поліпшення якості харчування — для них обсяги фінансування збільшуються. 

Джерелом фінансування будуть кошти фізичних і юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів і дарунків, що надходять на рахунок UNITED24 для потреб освіти і науки.

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У 2023-2024 навчальному році Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) профінансувала харчування для майже 90 тис. дітей у приблизно 700 школах 13 областей України.

Як повідомили в міністерстві, у перспективі партнерами у реформуванні шкільного харчування можуть стати уряди, державні та недержавні установи країн Європейського Союзу, США та Азії.

Економічна правда 

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