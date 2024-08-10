У МАГАТЕ закликали до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії закликало до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС.

Джерело: сайт МАГАТЕ, заява Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Деталі: МАГАТЕ повідомило, що відстежує ситуацію у зв'язку з повідомленнями про військові дії, що відбуваються поблизу Курської атомної електростанції (АЕС).

За інформацією агентства, ця АЕС має шість енергоблоків з двома різними типами реакторів: РБМК-1000 та ВВЕР-510. Два з РБМК-1000 перебувають у стані зупинки, а два - в повній експлуатації. Два енергоблоки ВВЕР-510 знаходяться на стадії будівництва.

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Пряма мова Гроссі: "У зв'язку з повідомленнями про значну військову активність, я хотів би нагадати всім сторонам про сім незамінних стовпів забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Крім того, я наголошую на п'яти конкретних принципах забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки, які були встановлені для Запорізької АЕС в контексті нинішнього конфлікту між Російською Федерацією та Україною, і які однаково застосовні і в цій ситуації. Вони включають, серед іншого, імператив забезпечення фізичної цілісності атомної електростанції. Це справедливо незалежно від того, де розташована АЕС".

Ще деталі: Він також закликав всі сторони до максимальної стриманості, "щоб уникнути ядерної аварії з потенційно серйозними радіологічними наслідками".

Гроссі заявив, що особисто перебуває в контакті з відповідними органами влади обох країн.

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Нагадаємо:

9 серпня стало відомо про те, що у Росії готують до оборони Курську атомну електростанцію через наближення деяких груп ЗСУ.

Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.

Мер російського міста Курчатов Ігор Корпунков, де розташована Курська АЕС, повідомив, що бойові дії ведуться вже за кілька десятків кілометрів від кордонів міста, але закликав мешканців не панікувати.

Українська правда