У Донецькій області через бойові дії знеструмлювались підстанції та залізниця

У Донецькій області внаслідок бойових дій знеструмлювались високовольтні підстанції, побутові споживачі, а також залізниця (порушень руху потягів не було).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, живлення для всіх споживачів відновлено.

Крім того, у Запорізькій області на одній із підстанцій після обстрілу виявлено уламки дрона. Знеструмлено підстанцію та побутових споживачів.

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В міністерстві також розповіли, що 9 серпня енергетики відновили живлення для 4713 споживачів, яких було знеструмлено внаслідок бойових дій.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок 10 серпня залишається без електропостачання 491 населений пункт.

Крім того, через негоду є знеструмлені споживачі у Київській та Кіровоградській областях; внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено понад 3 тисячі абонентів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

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Економічна правда