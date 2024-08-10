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Хорватія планує надати Україні додаткове генерувальне обладнання

Субота, 10 серпня 2024, 11:20 - Віктор Волокіта

Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання.

Про це, як повідомляє пресслужба Міненерго, сторони домовились за результатами зустрічі заступника міністра енергетики Романа Андарака і Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні Аніцея Джамича.

Крім того, хорватська сторона підтвердила готовність надавати подальшу підтримку Україні.

Також розглядалася участь Хорватії у Фонді підтримки енергетики України, підтримка сімей енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії, та обмін досвідом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

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Як йдеться в повідомленні, Хорватії вже надала Україні 75 тонн обладнання для української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Україна підписала з Хорватією міжурядову угоду про співробітництво в сфері розмінування. 

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Економічна правда

Хорватія Україна енергетика
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