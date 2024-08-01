ЄС може заморозити допомогу Грузії через скандальний закон про "іноагентів"

Європейський Союз підтвердив стурбованість у зв'язку з набуттям чинності в Грузії так званого закону про "іноагентів", вказавши, що він є кроком назад на шляху країни до європейської інтеграції.

Про це в коментарі Europa Press сказав речник Європейської комісії Петер Стано, пише "Європейська правда".

Стано сказав, що ЄС "залишається серйозно стурбованим останніми подіями в Грузії" і після набуття чинності суперечливого закону наполягає на тому, що він "є кроком назад" у русі країни на шляху до інтеграції в Європейський Союз.

У короткостроковій перспективі ЄС уже скоротив політичні контакти з грузинською владою, "за винятком тих, що спрямовані на пошук виходу з нинішньої ситуації".

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"Ми розглядаємо можливість призупинення нашої фінансової допомоги уряду", – підкреслив Стано, нагадавши, що ЄС уже заморозив 30 мільйонів євро військової підтримки через Європейський фонд миру.

З 1 серпня в Грузії запрацював реєстр для реєстрації фінансованих з-за кордону неурядових організацій та ЗМІ, який було створено на основі закону про "іноагентів".

Ухвалення законопроєкту викликало різку критику з боку Заходу та масові протести грузинських громадян.

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Європейська правда