Ділова активність у виробництві США впала до восьмимісячного мінімуму

Індекс ділової активності у виробничому секторі США впав до восьмимісячного мінімуму.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс ділової активності у виробничому секторі США впав до восьмимісячного мінімуму в липні на тлі скорочення нових замовлень.

Зазначається, що ймовірно, падіння індексу перебільшує труднощі галузі, оскільки виробництво на заводах різко відновилося в другому кварталі.

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Індекс ділової активності у виробничому секторі впав до 46,8 минулого місяця, що є найнижчим показником з листопада, з 48,5 у червні.

Значення індексу PMI нижче 50 вказує на скорочення у виробничому секторі, на який припадає 10,3% економіки.

Попри зниження четвертий місяць поспіль, індекс PMI залишився вище рівня 42,5, який з часом зазвичай вказує на зростання економіки в цілому.

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Хоча виробництво постраждало від підвищення відсоткових ставок, ситуація, ймовірно, не є такою жахливою, як показують опитування настроїв. Дані від уряду та Федеральної резервної системи свідчать про стабілізацію галузі.

Дані ФРС минулого місяця показали, що промислове виробництво відновилося на 3,4% в річному обчисленні в другому кварталі після скорочення на 1,3% в січні-березні.

Економічна правда