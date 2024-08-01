Офіційний курс гривні перервав тенденцію до зміцнення і опустився — Нацбанк

Національний банк України (НБУ) після підвищення офіційного курсу національної валюти вісім днів поспіль на 1,2% у четвер вирішив опустити його відразу на 13 коп. - до 41,1390 грн/$1.

Про це свідчать дані на сайті регулятора, передає "Інтерфакс-Україна".

Нацбанк встановив довідковий курс на 12:00 четверга на рівні 41,1154 грн/$1 порівняно з 41,0107 грн/$1 днем раніше.

Долар на готівковому ринку в четвер подорожчав приблизно на 15 коп.: купівля - до 41,40 грн/$1, продаж - до $41,49 грн/$1.

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Від початку 2024 року долар за офіційним курсом став дорожчим на 8,3%, або на 3,13 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 12,5%, або на 4,57 грн.

За липень офіційний курс гривні впав на 1,4%, або на 57 коп., тоді як у червні його зниження сповільнилося до 3 коп. після ослаблення в травні на 90 коп.

Як повідомлялося, Нацбанк минулого тижня зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку до $784,6 млн з $949,9 млн тижнем раніше. Загалом за липень регулятор продав рекордний обсяг валюти на міжбанку - $3,32 млрд, що є найвищим показником валютних інтервенцій із грудня 2023 року.

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Нагадаємо:

Станом на ранок 1 серпня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 2 копійки, євро - на 1 копійку.