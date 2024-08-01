Вночі ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі "Укрзалізниці"

Вночі ворог завдав ракетного удару по залізничній інфраструктурі Харківщини: метою атаки стала одна з залізничних станцій.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Ворог продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станцій Харківщини", - йдеться у повідомленні.

Серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.

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У результаті атаки пошкоджено два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, а також зруйновано частину колій та засоби електропостачання.

Через це були внесені точкові зміни до графіків руху приміських поїздів, однак поїзди далекого сполучення продовжують курсувати з використанням резервних тепловозів.

Крім того, внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

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Економічна правда.