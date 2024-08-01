Нацбанк змінив курс гривні: скільки коштують долар та євро у перший день серпня

Станом на 1 серпня Національний банк зменшив курс гривні до долара на 2 копійок, євро - на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,00 грн, євро – 44,40 грн (на 31 липня долар - 41,02 грн, євро – 44,41 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,30 – 41,45 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 44,78 – 45,00 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,90 - 41,38 грн (курс на 31 липня – 44,90 - 41,35 грн);

Євро – 44,30 - 44,95 грн (курс на 31 липня – 44,30 - 44,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк – 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк – 40,72 - 41,32 грн;

ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн;

Райффайзен банк – 40,70 - 41,27 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,322 грн за долар, monobank – 41,310 грн.

Економічна правда.