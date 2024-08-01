Вбивство лідера ХАМАС підігріло ціни на нафту

Ціни на нафту зросли, після того, як вбивство лідера ХАМАС в Ірані посилило загрозу ескалації війни на Близькому Сході й занепокоєння щодо його впливу на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 71 цент, або на 0,9%, до 81,55 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI в США виросли на 76 центів, або на 1%, до 78,67 долара за барель.

Найбільш активні контракти на обох індексах підскочили приблизно на 4% на попередній сесії.

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Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в столиці Ірану Тегерані в середу. Його смерть настала менш ніж через 24 години після того, як в результаті ізраїльського удару в Бейруті був убитий найвищий військовий командир Хезболли, що базується в Лівані.

Вбивства посилили занепокоєння, що 10-місячна війна в Газі між Ізраїлем і Хамасом перетворюється на більш широку війну на Близькому Сході, що може призвести до перебоїв з постачанням нафти з регіону.

Економічна правда.

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