Росіяни 8 липня влучили по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі: загинули співробітники
Унаслідок ракетного обстрілу 8 липня росіянами Кривого Рогу загинули співробітники групи "Метінвест".
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"8 липня стало трагічною датою для "Метінвесту". Унаслідок цинічного російського ракетного обстрілу цивільних і промислових об’єктів у Кривому Розі загинули наші колеги", - йдеться у повідомленні.
Група висловила співчуття і заявила, що надасть усебічну допомогу родинам загиблих.
Металургійна група не розкриває подробиць щодо кількості постраждалих, але за даними українських ЗМІ йдеться про 10 загиблих людей і понад 30 поранених.
Сама ж російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК групи "Метінвест", пишуть ЗМІ.
Нагадаємо:
Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.
Унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 33 особи, поранені 140.
Економічна правда.