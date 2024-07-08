Росіяни 8 липня влучили по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі: загинули співробітники

Метінвест

Унаслідок ракетного обстрілу 8 липня росіянами Кривого Рогу загинули співробітники групи "Метінвест".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"8 липня стало трагічною датою для "Метінвесту". Унаслідок цинічного російського ракетного обстрілу цивільних і промислових об’єктів у Кривому Розі загинули наші колеги", - йдеться у повідомленні.

Група висловила співчуття і заявила, що надасть усебічну допомогу родинам загиблих.

Реклама:

Металургійна група не розкриває подробиць щодо кількості постраждалих, але за даними українських ЗМІ йдеться про 10 загиблих людей і понад 30 поранених.

Сама ж російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК групи "Метінвест", пишуть ЗМІ.

Нагадаємо:

Реклама:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі.

Унаслідок удару РФ по території України 8 липня загинуло 33 особи, поранені 140.

Економічна правда.