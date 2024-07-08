Carlsberg купить британського виробника безалкогольних напоїв за 4 мільярди доларів

Carlsberg погодився купити британського виробника безалкогольних напоїв Britvic за $4,23 млрд і викупити британську групу пабів Marston's , щоб створити британську компанію з виробництва напоїв.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції Carlsberg виросли майже на 4% на ранковій торгівлі. Акції Britvic зросли майже на 5%, а Marston's підскочили на 15%.

"Ми розглядаємо її (угоду з Britvic) як відносно низькоризикову транзакцію з привабливими фінансовими показниками", - пишуть аналітики Jefferies у своїй записці.

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У понеділок компанія Carlsberg оголосила, що планує створити інтегровану компанію з виробництва пива та безалкогольних напоїв у Великій Британії, використовуючи переваги спільних мереж закупівель, виробництва та дистрибуції.

Новий бізнес Carlsberg Britvic також зміцнить партнерство данської групи з PepsiCo яка має угоди про розлив як з Carlsberg, так і з Britvic.

Всі великі пивоварні компанії шукають нові продукти в умовах тривалого спаду на деяких ринках, коли деякі споживачі переходять на міцні алкогольні напої або взагалі скорочують споживання алкоголю.

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Britvic продає безалкогольні напої у Великій Британії, Ірландії, Бразилії та на інших міжнародних ринках, зокрема у Франції, на Близькому Сході та Азії.

Економічна правда.