Акції компаній Франції знизилися, оскільки результати виборів викликають фінансове занепокоєння

Акції французьких компаній знизилися через побоювання, що несподівана перемога лівого альянсу призведе до політики, яка чинитиме тиск на і без того напружені фінанси країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індекс CAC 40 впав на 0,4%, а BNP Paribas і TotalEnergies SE втратили 1%. Євро ослаб на 0,2%, перервавши семиденну серію перемог. Французькі облігації подешевшали, а 10-річна дохідність зросла на два базисних пункти до 3,23%.

"Французька політика знову збиває з пантелику, - сказав Джеффрі Ю, старший стратег Bank of New York Mellon.

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"Судячи з результатів, ризики експансіоністської фіскальної політики залишаються, і, можливо, навіть зросли".

Згідно з даними, зібраними Міністерством внутрішніх справ, Новий народний фронт, до якого входять соціалісти і ліворадикальна партія "Нескорена Франція", отримав 178 місць у Національній асамблеї. Національне об'єднання Марін Ле Пен, яке минулого тижня соціологи вважали переможцем виборів, посіло третє місце з 143 місцями, а центристський альянс президента Еммануеля Макрона отримав 156 місць.

Французькі ринки занурилися в штопор у червні, втративши мільярди євро з акцій та облігацій, оскільки дострокові вибори Макрона викликали занепокоєння, що до влади прийдуть ультраправі. Але за останній тиждень трейдери зменшили частину цих втрат, оскільки опитування громадської думки показали, що Національному об'єднанню не вистачить абсолютної більшості.

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Минулого тижня французький індекс CAC 40 відіграв близько половини втрат, яких він зазнав після оголошення Макрона.

Результат дуже відрізняється: Центристська партія Макрона, яку підтримують інвестори, посіла друге місце, незважаючи на поганий результат у першому турі голосування. Це може дати президенту можливість створити центристську коаліцію.

Абсолютна більшість для лівих була визначена інвесторами як сценарій, який їх найбільше турбував у дні, що передували першому туру голосування.

Серед своїх обіцянок ліва коаліція хоче скасувати семирічні реформи, спрямовані на підтримку бізнесу, та підвищити мінімальну заробітну плату. За оцінками Інституту Монтеня, виконання передвиборчих обіцянок Нового народного фронту потребуватиме майже 179 мільярдів євро (194 мільярди доларів США) додаткових коштів на рік.

Економічна правда.