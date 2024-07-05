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У червні дивіденди держпідприємств забезпечили кожну 5 гривню доходів держбюджету

П'ятниця, 5 липня 2024, 19:55 - Артур Крижний

За даними Державної казначейської служби, за червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 138,0 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства Фінансів України.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 37,1 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 29,1 млрд грн – дивідендів та частина чистого прибутку;
  • 19,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,4 млрд, відшкодовано – 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн –  податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 17,3 млрд грн – акцизного податку;  
  • 5,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
  • 3,7 млрд грн – ввізного та вивізного мита;
  • 3,4 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,1%, Державною митною службою – 99,2%. В цілому, за підсумками червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Економічна правда.

Мінфін податки бюджет
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