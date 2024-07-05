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Лише 62% проєктів укриттів для шкіл виконано вчасно - Рахункова палата

П'ятниця, 5 липня 2024, 16:50 - Віктор Волокіта

З виділених у 2023 році 1,5 млрд грн. на облаштування укриттів в українських школах неефективно використано 210,4 млн грн, а з порушенням законодавства - 65,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати. 

В повідомленні йдеться, що на укриття в освітніх закладах у 2023 році виділили півтора мільярди гривень. 

"За рік майже всі гроші розподілили між проєктами, однак лише 62% цих проєктів було виконано вчасно. При цьому кількість місць в укриттях збільшилася на 22,8 тисяч, тоді як планувалося забезпечити місцями в укриттях додатково 93 тис осіб", - розповіли в Рахунковій палаті. 

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В межах реалізованих проектів з облаштування укриттів розпорядниками коштів було:

  • використано неефективно –210,4 млн гривень;
  • з порушенням законодавства – 65,5 млн грн;
  • з них заподіяно збитків – 1,3 млн грн;
  • нецільове використання - 1,5 млн гривень.

"Аудит також виявив ряд порушень та нецільового використання коштів. Виявлено і проблеми із забезпеченням безпеки у самих укриттях: деякі заклади використовували небезпечні матеріали, що могло призвести до травм у разі надзвичайних ситуацій", - повідомила голови Рахункової палати Ольга Піщанська. 

Нагадаємо:

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Бюро економічної безпеки на Київщині повідомило про підозру директору школи, що прийняв укриття, яке не відповідало нормам і заплатив за нього з держбюджету понад 3 млн.

Економічна правда

Рахункова палата освіта аудит
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