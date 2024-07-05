Лише 62% проєктів укриттів для шкіл виконано вчасно - Рахункова палата
З виділених у 2023 році 1,5 млрд грн. на облаштування укриттів в українських школах неефективно використано 210,4 млн грн, а з порушенням законодавства - 65,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
В повідомленні йдеться, що на укриття в освітніх закладах у 2023 році виділили півтора мільярди гривень.
"За рік майже всі гроші розподілили між проєктами, однак лише 62% цих проєктів було виконано вчасно. При цьому кількість місць в укриттях збільшилася на 22,8 тисяч, тоді як планувалося забезпечити місцями в укриттях додатково 93 тис осіб", - розповіли в Рахунковій палаті.
В межах реалізованих проектів з облаштування укриттів розпорядниками коштів було:
- використано неефективно –210,4 млн гривень;
- з порушенням законодавства – 65,5 млн грн;
- з них заподіяно збитків – 1,3 млн грн;
- нецільове використання - 1,5 млн гривень.
"Аудит також виявив ряд порушень та нецільового використання коштів. Виявлено і проблеми із забезпеченням безпеки у самих укриттях: деякі заклади використовували небезпечні матеріали, що могло призвести до травм у разі надзвичайних ситуацій", - повідомила голови Рахункової палати Ольга Піщанська.
Нагадаємо:
Бюро економічної безпеки на Київщині повідомило про підозру директору школи, що прийняв укриття, яке не відповідало нормам і заплатив за нього з держбюджету понад 3 млн.
Економічна правда